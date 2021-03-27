Гуайдо рассказал, что заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/06120e78-8f8f-11eb-877a-96000091f725_660.jpg Хуан Гуайдо Фото: presidenciave.com

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что стал очередным пациентом клиники после заражения коронавирусом.

Об этом он сообщил в Twitter.

Ответственно информирую страну о том, что после четырёх дней нахождения на карантине, вызванном некоторым недомоганием, я получил положительный результат теста на COVID-19, — говорится в его сообщении.

Como Presidente Encargado, pero tambiÃ©n como venezolano, y sobre todo como ser humano, quiero informarle responsablemente al paÃ­s que, tras cuatro dÃ­as de cuarentena producto de algunos malestares y pese a haber tomado precauciones, he dado positivo para Covid-19. — Juan GuaidÃ³ (@jguaido) March 28, 2021

Политик добавил, что у него лёгкая форма заболевания, однако назвал коронавирус «реальной опасностью». При этом Гуайдо отметил, что в стране идёт рост распространения смертоносной инфекции.

Его политический соперник — президент Венесуэлы Николас Мадуро — на здоровье не жалуется после прививки российской вакциной «Спутник V».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Николас Мадуро вакцинировался от коронавируса и заявил об отсутствии побочных эффектов. В первый день у него была только небольшая сонливость, отметил глава Венесуэлы, зато теперь он чувствует себя «на все 100 %» и начал «отлично говорить по-русски».