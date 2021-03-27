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Гуайдо рассказал, что заразился коронавирусом

09:26, 28 марта 2021
Хуан Гуайдо Хуан Гуайдо Фото: presidenciave.com

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что стал очередным пациентом клиники после заражения коронавирусом.

Об этом он сообщил в Twitter.

Ответственно информирую страну о том, что после четырёх дней нахождения на карантине, вызванном некоторым недомоганием, я получил положительный результат теста на COVID-19, — говорится в его сообщении.

Политик добавил, что у него лёгкая форма заболевания, однако назвал коронавирус «реальной опасностью». При этом Гуайдо отметил, что в стране идёт рост распространения смертоносной инфекции.

Его политический соперник — президент Венесуэлы Николас Мадуро — на здоровье не жалуется после прививки российской вакциной «Спутник V».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Николас Мадуро вакцинировался от коронавируса и заявил об отсутствии побочных эффектов. В первый день у него была только небольшая сонливость, отметил глава Венесуэлы, зато теперь он чувствует себя «на все 100 %» и начал «отлично говорить по-русски».

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