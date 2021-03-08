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«Начал говорить по-русски»: Президент Венесуэлы о прививке «Спутник V»

03:56, 08 марта 2021
Николас Мадуро Николас Мадуро Фото: Nicolas Maduro/facebook.com

Глава Венесуэлы Николас Мадуро поставил себе российскую вакцину «Спутник V». Никаких побочных эффектов у него не проявилось и чувствует от себя хорошо.

Я чувствовал себя хорошо. Обычно от любой вакцины могут быть какие-то побочные эффекты: температура, какое-то недомогание. У кого-то больше, у кого-то меньше. У меня в первый день была только небольшая сонливость, — приводит его слова ТАСС.

Сейчас он чувствует себя «на все 100 процентов» и начал «отлично говорить по-русски», пошутил Мадуро.

Второй укол президент получит 26 марта. А впервый укол ему поставили 6 марта 2021 года. До этого он неоднократно положительно отзыавался о вакцине и признал её самой безопасной в мире. 

Ранее NEWS.ru писал, что 72-летний мэр аргентинского города Хуан Карлос Гаспарини, поставил себе российскую вакцину от коронавируса с портретом президента России Владимира Путина в руках. Позднее он объяснил журналистам, что этот препарат спас множество жизней, и его выход с портретом был способом отдать дань уважения.

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