«Начал говорить по-русски»: Президент Венесуэлы о прививке «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/4b559596-d592-4a50-a3a9-21be09b302e9_660.jpg Николас Мадуро Фото: Nicolas Maduro/facebook.com

Глава Венесуэлы Николас Мадуро поставил себе российскую вакцину «Спутник V». Никаких побочных эффектов у него не проявилось и чувствует от себя хорошо.

Я чувствовал себя хорошо. Обычно от любой вакцины могут быть какие-то побочные эффекты: температура, какое-то недомогание. У кого-то больше, у кого-то меньше. У меня в первый день была только небольшая сонливость, — приводит его слова ТАСС.

Сейчас он чувствует себя «на все 100 процентов» и начал «отлично говорить по-русски», пошутил Мадуро.

Второй укол президент получит 26 марта. А впервый укол ему поставили 6 марта 2021 года. До этого он неоднократно положительно отзыавался о вакцине и признал её самой безопасной в мире.

Ранее NEWS.ru писал, что 72-летний мэр аргентинского города Хуан Карлос Гаспарини, поставил себе российскую вакцину от коронавируса с портретом президента России Владимира Путина в руках. Позднее он объяснил журналистам, что этот препарат спас множество жизней, и его выход с портретом был способом отдать дань уважения.