Мэр одного из аргентинских городов пошёл на прививку с портретом Путина

https://static.news.ru/photo/01ed1eb4-7d1a-11eb-97f9-96000091f725_660.jpg Фото: muni.roqueperez/facebook.com

Мэр аргентинского города из провинции Буэнос-Айрес Хуан Карлос Гаспарини вакцинировался от коронавируса и разместил фото с портретом президента России Владимира Путина.

Градоначальник города Роке Перес пошёл на прививку с портретом лидера России неслучайно, следует из публикации политика в Twitter. «Спутник V» был зарегистрирован в Аргентине в рамках ускоренной процедуры, вакцинация этим препаратом в стране уже идёт.

Я получил вакцину, спасибо [президенту Аргентины] Альберто Фернандесу... Говорили, что нас хотели отравить, а нам спасают жизнь, — написал Гаспарини.

Россия и Аргентина подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на открытие производства вакцины от коронавируса «Спутник V» в латиноамериканской стране.

Как писал NEWS.ru, ранее власти Мехико анонсировали начало вакцинации в городе российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Прививки начнут делать 24 февраля. В этот день начнётся второй этап прививочной кампании, в ходе которого вакцины будут ставить людям старше 60 лет, которые живут в округах Истакалько, Тлауак и Сочимилько.