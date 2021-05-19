Грузия заявила об открытии сухопутных границ для туристов

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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск одного из бывших командиров ополчения ДНР Игоря Безлера. В его пользу за моральный вред будет взыскано 340 тысяч рублей с фонда Bellingcat и одноимённой компании, сообщает ТАСС.

Расследователям придётся заплатить за упоминание Безлера в статьях о подбитом над Украиной в 2014 году малайзийском Boeing рейса MH-17. Безлер посчитал не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство некоторые данные...