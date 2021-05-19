Грузия заявила об открытии сухопутных границ для туристов

Грузия готовится открыть сухопутные границы вслед за воздушными для привлечения туристов. Власти страны рассчитывают сделать это к летнему сезону, сообщает «Sputnik Грузия» со ссылкой на заявление министра экономики и устойчивого развития страны Натии Турнавы.
Открытие сухопутных границ, над которым мы работаем, будет способствовать более активному приезду туристов из соседних стран, и, думаю, к летнему сезону мы сможем безопасно открыть сухопутные границы так же, как мы открыли воздушные, — заявила журналистам министр.
Эта мера позволит исправить ситуацию в туристической отрасли страны, которая пострадала во время пандемии.
Как сообщалось ранее, россияне смогут отправиться отдыхать в Турцию не раньше середины июля. Анкара 19 апреля ввела в стране полный локдаун из-за вспышки коронавируса.