Грузия проведёт с 20 по 25 марта совместные с НАТО учения

На территории Грузии с 20 по 25 марта пройдут командно-штабные учения с участием НАТО, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства обороны республики. В них будут задействованы представители 23 стран — членов и партнёров Североатлантического альянса.

20–25 марта текущего года Силы обороны Грузии на территории совместного центра тренировок и оценок Грузия — НАТО (JTEC) проведут учения Грузия — НАТО. <...> Манёвры Грузия — НАТО в 2022 году будут командно-штабными, которые подразумевают компьютерные учения, а не полевые, — говорится в сообщении Минобороны Грузии.

Как отметили в ведомстве, цель военных учений — повышение навыков планирования операций и обмен опытом. Кроме того, они должны способствовать повышению слаженности действий военнослужащих разных стран.

Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов. В последний раз аналогичные командно-штабные учения прошли в 2019 году.

Ранее заместитель госсекретаря CША по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Соединённые Штаты отложили регулярные ядерные учeния, чтобы не способствовать эскалации на фоне специальной военной операции России на Украине.