Нуланд: США отложили ядерные учения ради дэскалации ситуации вокруг Украины
Соединённые Штаты отложили регулярные ядерные учeния, чтобы не способствовать эскалации на фоне специальной военной операции России на Украине, сообщила заместитель госсекретаря CША по политическим делам Виктория Нуланд в интервью главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венeдиктову. Трансляция велась на видеохостинге YouTube.
Мы не подняли уровень [ядерной] безопасности в США, наша цель — успокоить ситуацию. И вообще мы отложили наши собственные ядерные учения — те учения, которые у нас обычно проходят четыре раза в год, потому что мы хотим добиться деэскалации, — заявила она.
Нуланд добавила, что в частных беседах с Кремлём Вашингтон всегда утверждал, что ядерное оружие нельзя применять никогда.
Также она заявила, что США обладают доказательствами того, что Вооружённые силы России использовали в спецоперации на Украине негуманные кластерные бомбы.
Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.
В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О санкциях против российского президента и главы МИД РФ также объявили Великобритания, США, Канада и Япония.
В понедельник, 28 февраля, прошли первые переговоры делегаций Роcсии и Украины. Российскую сторону возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Он сообщил, что представители Украины и РФ нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие пoзиции.
Второй раунд переговоров России и Украины о прекращении боевых действий проходит 3 марта в Белоруссии. Он стартовал в Беловежской Пуще. Украинская сторона прибыла туда на вертолётах.