Грузия не признает референдум о вхождении Южной Осетии в состав России Глава правящей партии Грузии Кобахидзе: Тбилиси не признает референдум в Южной Осетии по вхождению в состав РФ

Ираклий Кобахидзе / Фото gd.ge

Грузия не признает референдум в Южной Осетии по вопросу вхождения в состав России. Тбилиси также не намерен признавать результаты прошедших в республике президентских выборов, приводит ТАСС слова главы правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклия Кобахидзе.

У нас есть наша чёткая политика. Конечно же, мы не будем признавать ни де-факто власть [Южной Осетии]), ни де-факто выборы, ни де-факто референдум [о присоединении к России], — сказал он.

Ранее стало известно, что на президентских выборах в Южной Осетии победил лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Согласно данным ЦИК республики, он набрал более 56% голосов избирателей.

Ранее действующий глава государства Анатолий Бибилов заявил, что референдум в Южной Осетии по вопросу присоединения к России состоится 17 июля. Он пояснил, что соответствующее решение принято из-за «исторического стремления» южноосетинского народа к воссоединению с РФ и в соответствии со статьёй 50 конституции республики.