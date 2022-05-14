Грузия не признает референдум в Южной Осетии по вопросу вхождения в состав России. Тбилиси также не намерен признавать результаты прошедших в республике президентских выборов, приводит ТАСС слова главы правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклия Кобахидзе.
У нас есть наша чёткая политика. Конечно же, мы не будем признавать ни де-факто власть [Южной Осетии]), ни де-факто выборы, ни де-факто референдум [о присоединении к России], — сказал он.
Ранее стало известно, что на президентских выборах в Южной Осетии победил лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Согласно данным ЦИК республики, он набрал более 56% голосов избирателей.
Ранее действующий глава государства Анатолий Бибилов заявил, что референдум в Южной Осетии по вопросу присоединения к России состоится 17 июля. Он пояснил, что соответствующее решение принято из-за «исторического стремления» южноосетинского народа к воссоединению с РФ и в соответствии со статьёй 50 конституции республики.