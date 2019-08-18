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Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв в столице Афганистана Кабуле, жертвами которого стали 63 человека.

Об этом сообщает агентство Reuters. Взрыв прогремел вечером 17 августа во время свадебного торжества. По данным МВД Афганистана, взрывное устройство привёл в действие террорист-смертник. Помимо 63 погибших, ещё 182 человека...