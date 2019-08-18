Грузия совершила ошибку, приняв решение о выходе их Содружества независимых государств, считает бывший член парламента страны Нино Бурджанадзе.
По её словам, никакой пользы от этого действия государства не получило, передаёт
Грузия захлопнула двери, и это был лишь политический жест. В политике такие решения ничего хорошего не приносят, — подчеркнула она.
СНГ являлся ареной для проведения переговоров с коллегами из других стран, уверена политик.
Это был лишь политический шаг, который показал, что вот, мы вышли их сферы, где Россия является доминантом, — добавила она.
Бурджанадзе заключила, что нахождение в содружестве никак не ущемляло суверенитет Грузии.
Ранее News.ru писал, что Бурджанадзе поприветствовала заявление президента России Владимира Путина, высказавшегося против введения санкций. По её мнению, это правильный шаг великого политика.