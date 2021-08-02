Грузинская партия обратилась за помощью к Путину

Лидеры оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» и их сторонники обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. Они попросили российского лидера помочь восстановить добрососедские отношения двух стран. Письмо опубликовано на странице партии в Facebook.

В тексте за авторством одного из лидеров партии Ирмы Инашвили высказывается точка зрения грузин, которые выступают за восстановление диалога с Россией. Это письмо подписали 42 человека.

Ваше содействие крайне необходимо также в деле организации совместных медиа, культурных и социальных проектов, что в целом будет способствовать пониманию того, что единственным правильным путем является построение по-настоящему открытых и добрых двусторонних отношений на основе реального учета интересов сторон, — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что представители партии решили обратиться к Путину, чтобы разрядить вновь возникшее напряжение между странами.

Ранее глава исполкома Национального совета реформ, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не исключил того, что Россия может напасть на Украину. По его словам, существует два варианта вероятной «агрессии».