Грузинская оппозиция выдвинула властям три требования «Консерваторы» потребовали провести референдум по закону об иноагентах в Грузии

Фото: Константин Волков/NEWS.ru

Тбилиси, Грузия

Участники акции протеста у здания парламента в Тбилиси, организованной непарламентской оппозиционной партией «Консервативное движения», выдвинули три требования властям Грузии, сообщает Sputnik. Одним из требований «консерваторов» стало проведение референдума по закону об иноагентах.

Несистемная оппозиция также потребовала освободить осужденных противников ЛГБТ, задержанных после акции 5 июля 2021 года. Третьим требованием «консерваторов» стало показательное наказание зачинщиков погромов, которые жгли машины в центре Тбилиси во время акций протеста против закона об иноагентах.

Помимо прочего, митингующие объявили, что будут защищать крест Святой Нино, установленный у здания парламента. Демонстрантов оскорбило, что некие «бесы», по их словам, называли его металлической конструкций.

Также в ходе акции у здания парламента протестующие сожгли флаг Евросоюза. С июля 2021 года за порчу символики ЕС в Грузии предусмотрен штраф в размере 1000 лари (около 29,1 тысячи рублей).

Ранее политолог Петре Мамрадзе предположил, что следующим требованием грузинской оппозиции, добившейся отзыва законопроекта об иноагентах, может стать освобождение экс-президента страны Михаила Саакашвили. Бывший лидер ранее сообщил, что его здоровье продолжает ухудшаться. По словам Саакашвили, он похудел до 64 килограммов, при этом у него «распадаются кости», что причиняет «мучительную боль».