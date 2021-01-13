Группа экспертов ВОЗ прибыла в Ухань для изучения происхождения COVID-19

https://static.news.ru/photo/6ef1a38e-562a-11eb-802a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Min/XinHua/Global Look Press

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в город Ухань в Китае. Там им предстоит провести работу по изучению происхождения коронавируса.

Международная команда учёных прилетела в Ухань рейсом из Сингапура утром 14 января. Теперь, согласно правилам, им предстоит пройти двухнедельный карантин. В течение этого времени они будут консультироваться с китайскими специалистами в режиме видеоконференции.

В экспертную группу вошли представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании. Россию представляет замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

Как ранее писал NEWS.ru, эксперты ВОЗ не исключают возникновение COVID-19 за пределами КНР. Однако представители Всемирной организации здравоохранения добавили, что поиск очага инфекции всё же лучше начать в китайском мегаполисе Ухань, откуда и пришли первые сообщения о новом вирусе.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Однако некоторые специалисты считают, что торговые точки стали лишь распространителем заболевания, тогда как появилось оно в другом месте.