Экспертная группа МАГАТЭ не обнаружила схронов оружия и боеприпасов к нему на украинских АЭС, заявил во время выступления в Европарламенте гендиректор Агентства Рафаэль Гросси. Об этом стало известно после того, как специалисты провели тщательную проверку атомных станций на предмет складирования вооружения и патронов со стороны ВСУ.
Так как наши постоянные миссии уже там, я попросил сегодня мою команду тщательно осмотреть площадки совместно с украинским персоналом там, чтобы убедиться, увидеть, складированы ли там военные материалы... Результат этих инспекций был, разумеется, негативным, — заявил Гросси.
Как указал глава МАГАТЭ, благодаря работе экспертной группы МАГАТЭ вновь были отвергнуты обвинения в адрес Украины в нарушениях в сфере ядерной безопасности.
Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что ВСУ складируют на атомных электростанциях ракеты к американским РСЗО HIMARS и западным системам ПВО. По его словам, Киев также размещает на АЭС снаряды большого калибра для артиллерии.
Нарышкин выразил надежду, что никому из украинских властей не придет в голову устроить подрыв складов с боеприпасами в расчете выклянчить у западных союзников еще больше оружия и патронов.