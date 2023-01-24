Гросси опроверг заявление Нарышкина о складах оружия на украинских АЭС Гросси: эксперты МАГАТЭ не нашли вооружение на украинских АЭС

Фото: Wolfgang Kumm/dpa/Global Look Press

Рафаэль Гросси

Экспертная группа МАГАТЭ не обнаружила схронов оружия и боеприпасов к нему на украинских АЭС, заявил во время выступления в Европарламенте гендиректор Агентства Рафаэль Гросси. Об этом стало известно после того, как специалисты провели тщательную проверку атомных станций на предмет складирования вооружения и патронов со стороны ВСУ.

Так как наши постоянные миссии уже там, я попросил сегодня мою команду тщательно осмотреть площадки совместно с украинским персоналом там, чтобы убедиться, увидеть, складированы ли там военные материалы... Результат этих инспекций был, разумеется, негативным, — заявил Гросси.

Как указал глава МАГАТЭ, благодаря работе экспертной группы МАГАТЭ вновь были отвергнуты обвинения в адрес Украины в нарушениях в сфере ядерной безопасности.

Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что ВСУ складируют на атомных электростанциях ракеты к американским РСЗО HIMARS и западным системам ПВО. По его словам, Киев также размещает на АЭС снаряды большого калибра для артиллерии.

Нарышкин выразил надежду, что никому из украинских властей не придет в голову устроить подрыв складов с боеприпасами в расчете выклянчить у западных союзников еще больше оружия и патронов.