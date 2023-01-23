ВСУ хранят на АЭС поставляемые Западом ракеты Нарышкин: Киев размещает на АЭС поставляемые западными странами ракеты и боеприпасы

Фото: rocbolt/flickr.com

ВСУ складируют на атомных электростанциях ракеты к американским РСЗО HIMARS и западным системам ПВО, заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По его словам, Киев также размещает на АЭС снаряды большого калибра для артиллерии. Нарышкин выразил надежду, что никому из украинских властей не придет в голову устроить подрыв складов с боеприпасами в расчете выклянчить у западных союзников еще больше оружия и патронов, передает РИА Новости.

Поступают достоверные данные о том, что украинские вооруженные силы осуществляют складирование предоставляемых Западом вооружений и боеприпасов на территориях атомных электростанций. Это касается наиболее дорогостоящих и дефицитных для ВСУ ракет к комплексам РСЗО HIMARS и зарубежным системам ПВО, а также артиллерийских боеприпасов большого калибра, — говорится в сообщении.

Согласно данным разведки, только за последнюю неделю декабря прошлого года через ж/д станцию «Рафаловка» на Ровенскую атомную станцию из-за границы было доставлено несколько железнодорожных вагонов «смертоносного груза».

По словам Нарышкина, Киев рассчитывает, что российские вооруженные силы не станут наносить удары по АЭС, опасаясь ядерной катастрофы.

Если же масштабная детонация складов и разрушение атомной станции случится по вине очередной «заблудившейся» ракеты украинской ПВО, то вину за трагедию всегда можно будет списать на Москву, — подчеркнул он.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на Западе должны понимать, что снабжение Украины наступательным вооружением может обернуться глобальной катастрофой. Использование Киевом этого оружия для ударов по российской территории повлечет за собой ответ более мощным оружием, подчеркнул он.