Гросси надеется на отмену решения Ирана по инспекторам МАГАТЭ

Фото: Henrik Montgomery/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рафаэль Гросси

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в беседе с РИА Новости выразил надежду, что Иран пересмотрит решение об отзыве аккредитации у инспекторов агентства. По его словам, он не понимает, кому это выгодно.

Не могу понять, кому это выгодно. Ирану нужно МАГАТЭ для того, чтобы давать необходимые заверения в том, что программа используется мирным путем. И мы это делаем посредством наших инспекторов. Если мы ограничиваем число инспекторов, мне очень сложно делать мою работу, — пояснил Гросси.

Также он надеется, что в Тегеране пересмотрят свое решение.

МАГАТЭ 16 сентября сообщило, что Иран решил отозвать аккредитацию ряда инспекторов агентства, которые были заняты на проверках ядерных объектов страны в рамках Соглашения о гарантиях Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани объяснил, что у Тегерана есть право отказывать в аккредитации инспекторам МАГАТЭ на основании договора о ДНЯО.

Ранее в Иране заявили, что три европейские страны и США злоупотребляли членством в МАГАТЭ. Об этом сказал представитель МИД Ирана Насер Канаани, говоря о решении Тегерана об отзыве аккредитации у инспекторов организации. При этом он не уточнил, о каких именно государствах говорит.