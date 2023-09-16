МИД Ирана: США и ряд стран Европы злоупотребляли членством в МАГАТЭ

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Три европейские страны и США злоупотребляли членством в МАГАТЭ, заявил представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи, говоря о решении Тегерана об отзыве аккредитации у инспекторов организации. На своей странице в Twitter (X) он не уточнил, о каких именно государствах говорит.

К сожалению, три европейские страны и США, несмотря на позитивное, конструктивное и постоянное взаимодействие Ирана с МАГАТЭ, злоупотребляли полномочиями Совета управляющих в своих политических целях, — сказал Чафи.

Ранее сообщалось, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомлено о том, что Запорожская АЭС (ЗАЭС) временно сократит численность своего персонала до минимально возможного уровня. Отмечается, что они опасаются роста военной активности в регионе — за неделю произошло более 20 взрывов.

Также представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси о «ядерной безопасности» снарядов с обедненными ураном. Она заявила, что обедненный уран как тяжелый металл представляет серьезную опасность для человека и окружающей среды с точки зрения химической токсичности.