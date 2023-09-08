МАГАТЭ: Запорожская АЭС сокращает персонал из-за военной активности Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС сообщали, что за неделю слышали более 20 взрывов

Фото: Dmitry Grigoriev/ Argumenty i Fakty/Global Look Press

Запорожская АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомлено о том, что Запорожская АЭС (ЗАЭС) временно сократит численность своего персонала до минимально возможного уровня. Отмечается, что они опасаются роста военной активности в регионе — за неделю было слышно более 20 взрывов.

Команда экспертов МАГАТЭ была проинформирована о том, что ЗАЭС приняла решение временно сократить численность персонала на объекте до минимального уровня в течение ближайших нескольких дней, опасаясь роста риска военных действий в регионе, — говорится в сообщении агентства.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщил, что украинские войска не ведут артиллерийских обстрелов ЗАЭС, однако периодически пытаются наносить удары с помощью беспилотников. При этом он подчеркнул, что разрушение станции не грозит. Он пояснил, что артиллерия ВСУ преимущественно ведет огонь по периферии: высоковольтным линиям и подстанциям.

Балицкий добавил, что ЗАЭС построена во времена СССР и «чтобы ее разрушить, надо очень сильно постараться». По его словам, станция защищена даже от падения самолета.

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что ВСУ совершают не менее десяти попыток в сутки атаковать Запорожскую атомную электростанцию. По его словам, украинская армия наносит удары с помощью беспилотников.