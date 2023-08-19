Росэнергоатом сообщил о регулярных попытках ВСУ атаковать Запорожскую АЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Pres

Вооруженные силы Украины совершают не менее десяти попыток в сутки атаковать Запорожскую атомную электростанцию, сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Соловьев Live». По его словам, украинская армия наносит удары с помощью беспилотников.

Как регистрируют наши специалисты, при помощи беспилотных летательных аппаратов совершают в день минимум до 10 попыток добраться до Запорожской АЭС, — сказал Карчаа.

Совершая попытки атак ВСУ хотят определить уязвимые места в защите АЗС. При этом Карчаа подчеркнул, что энергоблоки надежно защищены с помощью надежной системы. В настоящее время на станции постоянно находится миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), занимающаяся «ядерной безопасностью», уточнил советник.

Недавно стало известно, что российские военные перехватили украинский беспилотник неподалеку от Запорожской атомной электростанции. Вооруженные силы Украины планировали с его помощью нанести удар по территории объекта.

Ранее руководство Запорожской атомной станции перевело энергоблок № 6 в режим «горячего останова». В ночь на 13 августа блок был разогрет до номинальных параметров.