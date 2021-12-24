Греция ужесточила правила въезда в страну и ввела новые ограничения

С 24 декабря приезжающие в Грецию, помимо теста в аэропорту, должны делать ещё два теста на коронавирус — на второй и четвёртый день после приезда, рассказали министр здравоохранения Греции Танос Плеврис и официальный представитель правительства Иоаннис Иконому. Новая серия мер по борьбе с коронавирусом введена в связи с угрозой распространения «омикрон»-штамма, сообщает ТАСС.

Мы это настойчиво рекомендуем, — отметил министр.

Кроме того, вводится обязательное ношение масок как внутри помещений, так и на улице. При этом в супермаркетах и общественном транспорте обязательным становится использование двух масок одновременно или маски повышенной защиты KN95. Все массовые праздничные мероприятия, запланированные в мэриях, отменяются, меры на период после 3 января 2022 года будут объявлены 27 декабря.

Ранее сообщалось, что отрицательный тест на коронавирус стал основным для прибывающих в Грецию туристов. Теперь путешественники, независимо от вакцинации, должны иметь ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки, или экспресс-тест, сделанный за 24 часа до поездки. Эта мера принята для всех, кроме детей в возрасте до пяти лет. Также ограничение не касается путешественников, которые пробыли за рубежом менее 48 часов. Власти Греции приняли это решение из-за штамма «омикрон» на период рождественских праздников до 10 января.