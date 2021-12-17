В Греции вступили в силу новые ограничения для туристов

Отрицательный тест на коронавирус с 19 декабря стал основным для прибывающих в Грецию туристов. Теперь путешественники, независимо от вакцинации, должны иметь ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки, или экспресс-тест, сделанный за 24 часа до поездки, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает , что ограничения будут действовать до 10 января. Эта мера принята для всех, кроме детей в возрасте до пяти лет. Также ограничение не касается путешественников, которые пробыли за рубежом менее 48 часов.

Власти Греции приняли это решение из-за штамма «омикрон» на период рождественских праздников.

Мутация «омикрон» заставила нашу страну принять экстренные меры для посетителей из-за рубежа. Такие меры необходимы, чтобы максимально замедлить широкое распространение пандемии и выиграть время для увеличения охвата вакцинацией бустерной дозой, — подчеркнул официальный представитель правительства Иоаннис Иконому.

Ранее стало известно, что Нидерланды из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон» объявили локдаун с 19 декабря до 14 января. Заявил об этом исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте, признавшийся, что власти такого не ожидали. По его словам, в обозначенный период будут закрыты все бары, рестораны, магазины, кроме тех, что продают товары первой необходимости.