Два человека погибли и ещё 18 получили различные травмы в результате массового ДТП в Грузии. В числе пострадавших — граждане нескольких государств.
Авария произошла на трассе у села Телети Гардабанского муниципалитета на востоке страны, передаёт «
Все, кто получил ранения, госпитализированы. Среди них граждане Грузии, Армении и Азербайджана. По некоторым данным, погибшие также были пассажирами, которые ехали из Еревана в Батуми. Они скончались на месте.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, в результате которого погибли два или более человек.
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