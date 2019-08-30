https://static.news.ru/photo/0720fde2-cbf0-11e9-b1e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: police.ge

Два человека погибли и ещё 18 получили различные травмы в результате массового ДТП в Грузии. В числе пострадавших — граждане нескольких государств.

Авария произошла на трассе у села Телети Гардабанского муниципалитета на востоке страны, передаёт « Интерфакс » со ссылкой на местные СМИ. Столкнулись три микроавтобуса и легковой автомобиль. Причину и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Все, кто получил ранения, госпитализированы. Среди них граждане Грузии, Армении и Азербайджана. По некоторым данным, погибшие также были пассажирами, которые ехали из Еревана в Батуми. Они скончались на месте.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, в результате которого погибли два или более человек.

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