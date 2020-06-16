Границу Канады и США оставили закрытой

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал об ограничениях, связанных с распространением коронавируса. По его словам, границу с Соединёнными Штатами было решено оставить закрытой.
Власти обеих стран договорились о продлении этой меры,
Сейчас я могу подтвердить, что Канада и США вновь договорились продлить на 30 дней — до 21 июля — действующие меры на нашей границе, — сказал политик.
Свободное перемещение между североамериканскими государствами прекратилось 21 марта.
Как писал NEWS.ru, в поддержку сохранения ограничений выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он отметил, что отметил, что граница останется закрытой, пока обе стороны не будут уверены в безопасности перемещения граждан через границу — самую протяжённую в мире.
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