Границу Канады и США оставили закрытой

https://static.news.ru/photo/e435dd98-afec-11ea-963b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал об ограничениях, связанных с распространением коронавируса. По его словам, границу с Соединёнными Штатами было решено оставить закрытой.

Власти обеих стран договорились о продлении этой меры, передаёт РИА Новости. Попасть с территории одного государства в другое будет невозможно до 21 июля.

Сейчас я могу подтвердить, что Канада и США вновь договорились продлить на 30 дней — до 21 июля — действующие меры на нашей границе, — сказал политик.

Свободное перемещение между североамериканскими государствами прекратилось 21 марта.

Как писал NEWS.ru, в поддержку сохранения ограничений выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он отметил, что отметил, что граница останется закрытой, пока обе стороны не будут уверены в безопасности перемещения граждан через границу — самую протяжённую в мире.