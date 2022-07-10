Блинкен прилетит в Японию на прощание с экс-премьером Абэ Госсекретарь США Блинкен прилетит в Японию на прощание с экс-премьером Абэ

Госсекретарь США Энтони Блинкен прилетит в Японию, чтобы принять участие в церемонии прощания с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Госдепартамента. Поездка в Токио станет незапланированным завершающим пунктом азиатского турне.

Госсекретарь Блинкен посетит Токио, Японию, чтобы выразить соболезнования японскому народу в связи со смертью бывшего премьер-министра Абэ Синдзо и встретиться с высокопоставленными японскими официальными лицами. Американо-японский альянс является краеугольным камнем мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе и никогда не был прочнее, — указано в сообщении.

Экс-премьер Японии Синдзо Абэ умер от огнестрельного ранения, которое он получил, когда выступал перед слушателями в городе Нара. По подозрению в убийстве был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами, раньше он был военнослужащим. Абэ был оперативно доставлен в больницу, но помочь ему медики уже не смогли, он скончался в госпитале. В японской полиции не стали отрицать, что с обеспечением безопасности для известного политика могли быть серьезные проблемы.