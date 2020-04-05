Госдеп США запланировал спецрейсы для вывоза американцев из России

https://static.news.ru/photo/77d663b8-c620-11e9-891b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Maypicture alliance/Global Look Press

Спецрейсы, организованные Госдепом для вывоза граждан США из РФ, запланированы на 9 апреля. Об этом сообщила пресс-секретарь посольства Ребекка Росс.

Государственный департамент организовал специальные чартерные рейсы для американских граждан и, при наличии свободных мест, для обладателей разрешения на постоянное проживание в США (LPR), — написала она в своём Twitter.

US Citizens in Russia: The State Department has arranged special chartered flights for US citizens and, if space is available, US Lawful Permanent Residents (LPRs). We anticipate that flights will depart Moscow early on April 9. This schedule is still subject to change. 1/5 — Rebecca Ross (@USEmbRuPress) April 5, 2020

Отмечается, что рейсы не прямые, а с пересадкой в Лондоне. В США они будут направляться в один из шести городов.

Ранее NEWS.ru писал, что МИД РФ опубликовал перечень авиарейсов, которыми российские туристы, попавшие в затруднительное положение за рубежом из-за коронавируса, могут вернуться на родину.

Согласно последним данным, к 26 марта коронавирусом в мире заразились более 471 тысячи человек, 21,3 тысячи умерли, свыше 114 тысяч выздоровели. В России зафиксировано 658 случаев заболевания. Выписаны по выздоровлении 29 человек. Вирус выявили в 55 регионах.