Мир

Госдеп США запланировал спецрейсы для вывоза американцев из России

23:40, 05 апреля 2020
Фото: Frank Maypicture alliance/Global Look Press

Спецрейсы, организованные Госдепом для вывоза граждан США из РФ, запланированы на 9 апреля. Об этом сообщила пресс-секретарь посольства Ребекка Росс.

Государственный департамент организовал специальные чартерные рейсы для американских граждан и, при наличии свободных мест, для обладателей разрешения на постоянное проживание в США (LPR), — написала она в своём Twitter.

Отмечается, что рейсы не прямые, а с пересадкой в Лондоне. В США они будут направляться в один из шести городов.

Ранее NEWS.ru писал, что МИД РФ опубликовал перечень авиарейсов, которыми российские туристы, попавшие в затруднительное положение за рубежом из-за коронавируса, могут вернуться на родину.

Согласно последним данным, к 26 марта коронавирусом в мире заразились более 471 тысячи человек, 21,3 тысячи умерли, свыше 114 тысяч выздоровели. В России зафиксировано 658 случаев заболевания. Выписаны по выздоровлении 29 человек. Вирус выявили в 55 регионах.

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