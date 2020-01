Государственный секретарь США Майкл Помпео объявил об этом в своём Twitter. Глава Госдепа обвинил Плахотнюка в подрыве «независимости демократических институтов в Молдавии». Помпео также выразил поддержку Молдавии «в борьбе с коррупцией».

Vladimir Plahotniuc's corrupt actions undermined the rule of law and severely compromised the independence of democratic institutions in #Moldova . Today, I publicly designate him. The U.S. stands with Moldova in its fight against corruption.