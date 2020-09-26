Госдеп США призывает Баку и Ереван прекратить бои в Карабахе

https://static.news.ru/photo/3941c536-0105-11eb-9071-fa163e074e61_660.jpg Штаб-квартира Госдепа США Фото: ru.wikipedia.org /AgnosticPreachersKid - собственная работа, CC BY-SA 3.0,

Госдеп США призвал обе стороны конфликта прекратить бои в Нагорном Карабахе и предостерёг от вмешательства внешних сил. Об этом говорится в заявлении дипломатического ведомства.

Замгоссекретаря Стивен Биган связался с министрами иностранных дел обоих государств, чтобы «призвать обе стороны прекратить боевые действия» и использовать «прямые каналы существующей связи», чтобы не допустить дальнейшей экскалации, сказано в документе. Также Биган призвал «отказаться от неконструктивных риторики и действий», которые могут ещё больше усилить напряжённость в регионе.

США считают, что участие внешних сил в эскалации было бы крайне нежелательным и лишь усилило бы региональную напряжённость, — дословно говорится в заявлении.

Также отмечается, что США призывает стороны как можно быстрее начать работу с Минской группой ОБСЕ по карабахской проблеме, выражая при этом готовность помогать в поиске «мирного и долговременного разрешения конфликта».

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество считает Карабах оккупированной Арменией территорией и определяет принадлежность этих земель Азербайджану. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.