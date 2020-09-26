Госдеп США призывает Баку и Ереван прекратить бои в Карабахе

Госдеп США призвал обе стороны конфликта прекратить бои в Нагорном Карабахе и предостерёг от вмешательства внешних сил. Об этом
Замгоссекретаря Стивен Биган связался с министрами иностранных дел обоих государств, чтобы «призвать обе стороны прекратить боевые действия» и использовать «прямые каналы существующей связи», чтобы не допустить дальнейшей экскалации, сказано в документе. Также Биган призвал «отказаться от неконструктивных риторики и действий», которые могут ещё больше усилить напряжённость в регионе.
США считают, что участие внешних сил в эскалации было бы крайне нежелательным и лишь усилило бы региональную напряжённость, — дословно говорится в заявлении.
Также отмечается, что США призывает стороны как можно быстрее начать работу с Минской группой ОБСЕ по карабахской проблеме, выражая при этом готовность помогать в поиске «мирного и долговременного разрешения конфликта».
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество считает Карабах оккупированной Арменией территорией и определяет принадлежность этих земель Азербайджану. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.
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