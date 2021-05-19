В Совфеде объяснили причину снятия санкций с «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/65db0bba-b8c6-11eb-8706-96000091f725_660.jpg Фото: Nord Stream AG/Global Look Press

В Белом доме смирились с тем, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, на это указывает готовность американской администрации снять санкции с компании Nord Stream AG, которая является оператором проекта, заявил журналистам «Вечерней Москвы» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Байдену нужно сохранить лицо. И предыдущая, и нынешняя американские администрации упорно твердили, что накажут Германию, если она не откажется от «Северного потока — 2». Но ФРГ однозначно сказала, что не позволит американцам сорвать проект, в который вложены колоссальные деньги, — отметил политик.

Он добавил, что американцы пытаются красиво выйти из этого спора, поэтому снимают ограничительные меры с оператора трубопровода и руководителя компании Маттиаса Варнига. Джабаров подчеркнул, что ограничения сохранились для российских судов, которые участвуют в укладке трубопровода.

Ранее Reuters сообщило, что администрация Джо Байдена снимет санкции с компании оператора СП-2, поскольку отмена ограничительных мер находится в национальных интересах США. Новостной портал Axios отмечает , что Вашингтон планируется отказаться от санкций, поскольку Байден не намерен портить отношения с Германией из-за газопровода.