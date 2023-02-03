Американский государственный департамент подтвердил смерть гражданина США на Украине, но не стал называть имя погибшего, передает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства. Отмечается, что СМИ ранее распространили информацию о том, что в ходе боевых действий на Украине погиб бывший морской пехотинец Пит Рид.
Мы можем подтвердить недавнюю гибель гражданина США на Украине, — сообщил агентству представитель Госдепа.
В статье сказано, что Рид находился на территории страны в качестве наемника.
Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в зоне спецоперации на Украине выросло число европейских наемников, обладающих значительным боевым опытом. При ведении боевых действий сотрудники и военнослужащие Росгвардии демонстрируют более высокий профессионализм и выучку, отметил генерал.
Бойцы Росгвардии ранее нанесли удар по стоянке лодок украинских военных и тем самым предотвратили их переправу на левый берег Днепра. Кроме этого, в регионе были уничтожены четыре наблюдательных пункта ВСУ. Всего в Херсонской и Запорожской областях было выполнено около 700 тактических задач.