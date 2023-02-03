Госдеп подтвердил смерть американского гражданина на Украине Госдеп подтвердил смерть гражданина США на Украине, но не назвал имя погибшего

Фото: Alex Edelman / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Американский государственный департамент подтвердил смерть гражданина США на Украине, но не стал называть имя погибшего, передает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства. Отмечается, что СМИ ранее распространили информацию о том, что в ходе боевых действий на Украине погиб бывший морской пехотинец Пит Рид.

Мы можем подтвердить недавнюю гибель гражданина США на Украине, — сообщил агентству представитель Госдепа.

В статье сказано, что Рид находился на территории страны в качестве наемника.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в зоне спецоперации на Украине выросло число европейских наемников, обладающих значительным боевым опытом. При ведении боевых действий сотрудники и военнослужащие Росгвардии демонстрируют более высокий профессионализм и выучку, отметил генерал.

Бойцы Росгвардии ранее нанесли удар по стоянке лодок украинских военных и тем самым предотвратили их переправу на левый берег Днепра. Кроме этого, в регионе были уничтожены четыре наблюдательных пункта ВСУ. Всего в Херсонской и Запорожской областях было выполнено около 700 тактических задач.