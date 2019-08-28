Госдепартамент США сообщил об открытии отдела по делам Венесуэлы в американском посольстве в Колумбии.
По данным Госдепа, временный «дипломатический офис» займётся работой с оппозицией.
В заявлении американского ведомства уточняется, что руководителем отдела назначен временный поверенный в делах США в Боливарианской республике Джеймс Стори.
Как писал News.ru, 19 августа президент США Дональд Трамп предложил организовать морскую блокаду Венесуэлы. В Москве эту идею назвали опасной и бредовой. При этом Вашингтону пригрозили санкциями в ответ на санкции.