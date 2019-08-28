Фото: Rafael BriceÃO Sierralta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Госдепартамент США сообщил об открытии отдела по делам Венесуэлы в американском посольстве в Колумбии.

По данным Госдепа, временный «дипломатический офис» займётся работой с оппозицией.

В заявлении американского ведомства уточняется, что руководителем отдела назначен временный поверенный в делах США в Боливарианской республике Джеймс Стори.

Как писал News.ru, 19 августа президент США Дональд Трамп предложил организовать морскую блокаду Венесуэлы. В Москве эту идею назвали опасной и бредовой. При этом Вашингтону пригрозили санкциями в ответ на санкции.

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