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В Турции гражданина Грузии задержали после попытки ограбления россиянки. Он испугался криков женщины и решил бежать, однако уйти далеко ему не удалось.

Инцидент произошёл 26 августа в туристической деревне Текирова в районе Кемера, сообщает газета Sabah. 25-летний Истанбул Мурсагулов пробрался на территорию пятизвёздочного отеля и постучал в один из номеров. Дверь ему...