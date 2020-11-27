Госдеп объяснил санкции против российских компаний поддержкой Ирана

Соединённые Штаты ввели санкции против нескольких российских и иранских компаний из-за поддержки ракетной программы Ирана, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Санкции введены в отношении Chengdu Best New Materials Co., Ltd. и Zibo Elim Trade Co., Ltd. в КНР и против Nilco Group, которая также известна как Nil Fam Khazar Company и Santers Holding, а также акционерного общества Elecon в России,
Помпео подчеркнул, что США будут продолжать работать над тем, чтобы «препятствовать усилиям Ирана по разработке ракет и использовать наши санкционные органы для выявления иностранных поставщиков».
Санкции включают в себя ограничения на государственные закупки США, государственную помощь и экспорт. Их действие продлится два года.
Как писал NEWS.ru, процедура продления санкций Евросоюза против России в этом году будет стандартной. Их продлят в декабре, на саммите ЕС. Согласно регламенту, прежде чем принять решение о продлении, Совет ЕС проводит оценку ограничительных мер. В зависимости от развития ситуации Совет может принять решение об изменении, продлении или приостановке таких мер.