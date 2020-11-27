Стало известно, когда продлят санкции ЕС по России

https://static.news.ru/photo/7b67e732-30e5-11eb-9204-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Процедура продления санкций Евросоюза против России в этом году будет стандартной. Их продлят в декабре, на саммите ЕС.

Экономические санкции, которые затрагивают обмен с Россией в конкретных секторах экономики, периодически пересматриваются на основе последней оценки состояния выполнения Минских соглашений, — цитирует РИА Новости источник в ЕС.

Он добавил, что подход в этом году не изменится. Оценка и пролонгация санкций состоятся в декабре.

Согласно регламенту, прежде чем принять решение о продлении, Совет ЕС проводит оценку ограничительных мер. В зависимости от развития ситуации Совет может принять решение об изменении, продлении или приостановке таких мер.

Отношения между Москвой и западными странами ухудшились из-за ситуации на Украине и в связи с вхождением Крыма в состав РФ в 2014 году. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела другого государства и аннексии полуострова и ввёл ограничения. Москва приняла ряд ответных мер, при этом неоднократно подчёркивала, что РФ не является стороной конфликта на Украине.

Ранее, в июне, европейские лидеры договорились пролонгировать все пакеты санкций, введённые против российского руководства, компаний и технологий после присоединения Крыма, который ООН и большинство стран признают украинской территорией.

Как писал NEWS.ru, председатель Евросовета Шарль Мишель пообещал, что государства ЕС не ослабят экономического и политического давления на Россию, чтобы добиться возвращения Крыма и мира на востоке Украины.