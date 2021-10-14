Главы МИД России и Азербайджана встретились на полях СМИД СНГ

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым на полях Совета министров иностранных дел СНГ в Минске, сообщает ТАСС. Дипломаты отметили необходимость обсуждения двусторонних дел и региональных вопросов.

Хорошо, что есть возможность на «полях» СМИД СНГ пообщаться по двусторонним нашим делам, по региональным вопросам. Наши президенты недавно общались по телефону, есть вопросы, которые надо решать, — сказал Лавров.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия выступает за последовательное неукоснительное соблюдение всех положений трёхстороннего соглашения лидеров Азербайджана, России и Армении, заключённого 10 ноября 2020 года. Дипломат также призвала стороны устранить имеющиеся взаимные раздражители в гуманитарном поле, в том числе обменяться пленными по формуле «все на всех» и картами минных полей.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта, и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.