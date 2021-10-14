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Главы МИД России и Азербайджана встретились на полях СМИД СНГ

14:08, 14 октября 2021
Главы МИД России и Азербайджана встретились на полях СМИД СНГ С.В.Лавров провел переговоры с Министром иностранных дел Азербайджана Д.А.Байрамовым Фото: mid.ru
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Глава МИД России Сергей Лавров встретился с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым на полях Совета министров иностранных дел СНГ в Минске, сообщает ТАСС. Дипломаты отметили необходимость обсуждения двусторонних дел и региональных вопросов.

Хорошо, что есть возможность на «полях» СМИД СНГ пообщаться по двусторонним нашим делам, по региональным вопросам. Наши президенты недавно общались по телефону, есть вопросы, которые надо решать, сказал Лавров.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия выступает за последовательное неукоснительное соблюдение всех положений трёхстороннего соглашения лидеров Азербайджана, России и Армении, заключённого 10 ноября 2020 года. Дипломат также призвала стороны устранить имеющиеся взаимные раздражители в гуманитарном поле, в том числе обменяться пленными по формуле «все на всех» и картами минных полей.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта, и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

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