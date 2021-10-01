Главы МИД России и Армении обсудили реализацию договорённостей по Карабаху

Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл телефонный разговор со своим армянской коллегой Араратом Мирзояном, в ходе которого были затронуты вопросы реализации трёхсторонних договорённостей по Карабаху, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства России. Как отмечается, стороны также затронули имеющиеся на сегодняшний день гуманитарные вопросы.

Министры высказали единое мнение о том, что разблокирование транспортных и экономических коммуникаций на Южном Кавказе, продвижение мер доверия и наращивание взаимовыгодного сотрудничества между соседями будет способствовать дальнейшей нормализации обстановки в регионе, — говорится в сообщении.

Также дипломаты акцентировали внимание на необходимости скорейшего решения насущных вопросов между Азербайджаном и Арменией, прежде всего возвращения удерживаемых лиц, передачи карт минных полей и сохранения объектов культурного наследия в Карабахе.

Кроме того, российская сторона выразила удовлетворение состоявшейся «на полях» 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встречей глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Ранее Мирзоян заявил, что Армения готова возобновить полноценный переговорный процесс по Карабаху в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. По его словам, Ереван высоко ценит позицию, которая созвучна позиции ЕС — содействовать мирным переговорам в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ и поискам долговременного и стабильного решения конфликта.