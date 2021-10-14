Главы МИД России, Азербайджана и Армении провели трёхстороннюю встречу

Трёхсторонняя встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна состоялась на полях Совета министров иностранных дел СНГ в Минске, сообщается на официальном сайте МИД Азербайджана. Как отмечается, по инициативе российской стороны в рамках переговоров были затронуты вопросы карабахского конфликта и реализация пунктов трёхстороннего соглашения от 10 ноября прошлого года.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов назвал выполнение всех пунктов соглашения трёхсторонних заявлений главным условием нормализации отношений между странами и полноценного урегулирования постконфликтной ситуации.

В частности, была подчёркнута важность начала переговоров по процессу делимитации границ Азербайджана с Арменией. Также была отмечена важность выполнения соглашений по открытию всех транспортных коммуникаций в регионе, — говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Также Байрамов затронул тему минной опасности, которая представляет угрозу жизни людей на территории Карабаха. Он призвал армянскую сторону предоставить точные карты минных полей. Министр также рассказал о восстановительно-строительных работах на территории трёх районов, полученных Азербайджаном по итогам конфликта осенью прошлого года.

Глава армянского внешнеполитического ведомства высоко оценил роль посреднических усилий России в прекращении огня, а также в обеспечении безопасности армянского населения. Он также отметил, что на настоящий момент некоторые положения заявлений всё ещё не выполняются. По словам министра, в ближайшее время необходимо передать армянской стороне всех удерживаемых в Азербайджане лиц.

Мирзоян вновь подтвердил необходимость всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования карабахского конфликта, которое должно быть достигнуто в ходе переговоров в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Недавно главы МИД Азербайджана и Армении провели первую встречу с ноября 2020-го года. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ подтвердили приверженность к продолжению работы с Азербайджаном и Арменией для разрешения всех вопросов, связанных с карабахским конфликтом.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия выступает за последовательное неукоснительное соблюдение всех положений трёхстороннего соглашения лидеров Азербайджана, России и Армении, заключённого 10 ноября 2020 года. Она также призвала стороны устранить имеющиеся взаимные раздражители в гуманитарном поле, в том числе обменяться пленными по формуле «всех на всех» и картами минных полей.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта Армении и Азербайджана, они привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.