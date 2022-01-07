Главы МИД стран-членов НАТО призвали к диалогу с Россией

Главы МИД стран-членов НАТО подчеркнули о необходимости диалога, дипломатии и деэскалации в отношениях с Россией в преддверии заседания Совета Россия — НАТО 12 января, сообщило постпредство США при Альянсе по итогам экстренной видеоконференции глав МИД. Постпредство также отметило, что страны НАТО выразили единство в ответ на агрессию России против Украины, говорится в Twitter ведомства.

Все главы МИД стран проявили единство в ответ на агрессию России против Украины. В преддверии предстоящего Совета Россия — НАТО министры подчеркнули необходимость дипломатии, диалога и деэскалации, — говорится в сообщении.

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Альянс будет вести переговоры с Россией, консультируясь с Украиной, Грузией и Молдавией. И параллельно диалогу с РФ, организация продолжит укреплять оборону государств-участниц.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран НАТО собрались на экстренную видеоконференцию, чтобы определить позицию Альянса для предстоящих переговоров с Россией по гарантиям безопасности.

Переговоры России с США по вопросам безопасности намечены на 10 января. Они должны состояться в Женеве. Заседание Совета Россия — НАТО, где будет обсуждаться тот же вопрос, состоится в Брюсселе. На 13 января запланировано заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.