Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в Карабахе

https://static.news.ru/photo/0981cbf0-1c4b-11eb-9cff-fa163e074e61_660.jpg Мевлют Чавушоглу и Джейхун Байрамов Фото: Mevlüt Çavuşoğlu/twitter.com

В ходе своего визита в Баку министр иностранных дел Турции встретился со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым и обсудил с ним происходящее в Нагорном Карабахе.

Министры обменялись мнениями о последней ситуации в регионе в связи с армяно-азербайджанским нагорнокарабахским конфликтом. Байрамов сообщил своему турецкому коллеге, что ВС Армении открыли огонь по азербайджанским гражданам, несмотря на соглашения о прекращении огня, повторно обстреляв азербайджанские поселения после встречи в Женеве, тем самым игнорируя призыв сопредседателей Минской группы ОБСЕ, при этом грубо нарушив международное гуманитарное право, — отмечается в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Стороны подчеркнули необходимость прекращения оккупации азербайджанских территорий в соответствии с требованиями резолюций Совбеза ООН для обеспечения прочного мира в регионе.

До этого Байрамов встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как писал NEWS.ru, Азербайджан обвинил Армению в распространении провокационной дезинформации.