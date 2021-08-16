Главу Минздрава Шри-Ланки уволили за колдовство

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса отстранил от должности главу Министерства здравоохранения Павитру Ванняраччи за использование колдовства и «волшебных зелий» в борьбе с COVID-19. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Как известно, в попытке обезопасить себя от коронавируса Ванняраччи публично использовала полученное от колдуна «волшебное зелье». Однако это не помогло министру избежать заражения. Она проходила лечение в реанимационном отделении в одной из клиник страны.

Ванняраччи вылила в реку горшок со «святой водой», так как её заставили поверить в то, что это может помочь положить конец эпидемии коронавируса в Шри-Ланке.

Подобные действия борьбы с инфекцией лишили Ванняраччи портфеля министра здравоохранения, который по решению президента был передан Кехелии Рамбуквелле, занимавшему пост министра средств массовой информации. Тем не менее экс-министр здравоохранения осталась в составе правительства и возглавила Министерство транспорта.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Москвы в Коломбо (Шри-Ланка). Для путешествия потребуется отрицательный тест на CОVID-19 на английском языке, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета. Повторный тест необходимо пройти по прилёте в aэропорт назначения.