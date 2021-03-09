Главу Минздрава Австралии госпитализировали после прививки от коронавируса

https://static.news.ru/photo/86bdcbd6-80c4-11eb-be7c-96000091f725_660.jpg Грег Хант Фото: twitter.com/greghuntmp

Министр здравоохранения Австралии Грег Хант был госпитализирован с инфекцией через два дня после того, как ему поставили прививку от коронавируса британско-шведского консорциума AstraZeneca.

Чиновник был доставлен в больницу 9 марта, когда врачи диагностировали у него инфекционное заболевание неясного генеза. В Минздраве отметили, что состояние Ханта «никак не связано со сделанной два дня назад прививкой».

В данное время руководитель ведомства получает антибиотики и должен оставаться некоторое время в больнице под наблюдением врачей.

Ожидается, что министр вскоре полностью выздоровеет, — цитирует ABC News заявление канцелярии Минздрава.

На территории Австралии в настоящее время введены одни из самых жёстких в мире ограничений в связи с пандемией коронавирусной инфекции. По официальным данным, в стране на протяжении нескольких суток не регистрировали ни одного нового случая заражения COVID-19. В общей сложности с начала пандемии в марте 2020 года в Австралии было выявлено около 29 тысяч случаев заражения и зарегистрировано 909 летальных случаев в связи с коронавирусом, писал NEWS.ru.