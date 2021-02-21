Премьер Австралии сделал первую прививку от COVID-19

https://static.news.ru/photo/2e304174-7449-11eb-b80a-96000091f725_660.jpg Скотт Моррисон Фото: Scott Morrison (ScoMo)/twitter.com

Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон в воскресенье, 21 февраля, сделал первую прививку от коронавируса в честь начала программы вакцинации населения страны.

Политик сделал прививку препаратом Pfizer и BioNTech.

Это начало больших перемен. Каждый день, начиная с сегодняшнего, будет всё больше возвращать нас к нормальной жизни. Вот что сегодня вдохновляет нас, — приводит слова Моррисона Reuters.

Власти страны рассчитывают, что к началу марта уже удастся вакцинировать около 4 млн жителей Австралии.

На территории государства введены одни из самых жёстких в мире ограничений в связи с пандемией коронавируса. По официальным данным, в стране вторые сутки подряд не регистрируют ни одного нового случая заражения COVID-19. В общей сложности с начала пандемии в марте 2020 года в Австралии было выявлено около 29 тысяч случаев заражения и зарегистрировано 909 летальных случаев в связи с коронавирусом.

Ранее NEWS.ru писал, что в Черногории стартовала вакцинация населения российским препаратом «Спутник V». Первым, кто опробовал российский препарат, стал 66-летний житель дома престарелых в Рисане. Он призвал черногорцев не бояться вакцинации и последовать его примеру.