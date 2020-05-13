Главу компании Xiaomi уличили в использовании iPhone

Главу компании Xiaomi Лея Цзуна, который пропагандирует смартфоны Xiaomi и Redmi, уличили в использовании телефона конкурентов — iPhone.
Лей Цзун разместил в социальной сети Weido заметку, где было видно устройство, с которого опубликована запись.
Это вызвало негодование подписчиков топ-менеджера, но ему на помощь пришёл партнёр инвестиционного отделения Xiaomi Industry Investment Пан Цзютан. Он заявил, что использование продукции конкурентов помогает что-нибудь подсмотреть у них, а затем улучшить и перенести функции на телефоны своей компании.
Как ранее писал NEWS.ru, компания Xiaomi презентовала флагманский смартфон POCO F2 Pro. Устройство получило процессор Snapdragon 865 с поддержкой 5G и технологию жидкостного охлаждения LiquidCool Technology 2.
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