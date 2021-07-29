Главный борец с коррупцией на Украине попался на взятке

Врио Национального агентства Украины по вопросам выявления и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА), помещён под домашний арест по подозрению в коррупции. Об этом сообщает «Царьград».
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Если вина антикоррупционера будет доказана, то ему грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура запросили в Высшем антикоррупционном суде заочный арест бывшего президента страны Виктора Януковича и его сына Александра по делу о незаконном захвате резиденции в Межигорье. Данное уголовное дело расследуется с 2019 года. Материалы дела насчитывают более 1,5 тысячи томов.