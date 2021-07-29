Главный борец с коррупцией на Украине попался на взятке

Врио Национального агентства Украины по вопросам выявления и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА), помещён под домашний арест по подозрению в коррупции. Об этом сообщает «Царьград».

Вместе с ним по делу проходят ещё двое человек. По данным пресс-службы Государственного бюро расследований (ГБР), фигуранты дела подозреваются в присвоении более $400 тысяч. Сотрудники ГБР считают, что подозреваемые не только присваивали себе средства, но и могли быть замешаны в отмывании денег.

Если вина антикоррупционера будет доказана, то ему грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура запросили в Высшем антикоррупционном суде заочный арест бывшего президента страны Виктора Януковича и его сына Александра по делу о незаконном захвате резиденции в Межигорье. Данное уголовное дело расследуется с 2019 года. Материалы дела насчитывают более 1,5 тысячи томов.