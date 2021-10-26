Главнокомандующий ВС Судана заявил о нахождении премьера в его доме

Смещённый с поста премьер-министра Судана в результате военного переворота Абдалла Хамдук находится в доме главнокомандующего ВС страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана. Об этом сообщил сам аль-Бурхан, передаёт РИА Новости. Он отметил, что с премьером всё в порядке. Ранее глава МИД страны Марьям ас-Сиддик заявила, что местонахождение Хамдука и других задержанных министров неизвестно.

Премьер-министр находился у себя дома, однако мы побоялись, что он может пострадать, поэтому теперь он у меня дома. Он в порядке, ведёт обычную жизнь. Когда ситуация успокоится и ему перестанет что-либо угрожать, он сможет вернуться к себе домой, — сказал аль-Бурхан.

Он также отметил, что все политики, которые были задержаны военными и обвиняются в совершении уголовных преступлений, предстанут перед судом. По словам главнокомандующего, остальные будут выпущены. Аль-Бурхан подчеркнул, что руководство Судана было задержано в связи с тем, что военные сочли его угрозой единству страны.

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук, четыре министра и гражданский представитель Суверенного совета были схвачены суданскими военными утром 25 октября. Председатель переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о введении чрезвычайного положения, роспуске совета и правительства.

Сначала премьер-министр был помещён под домашний арест, затем его увезли в неизвестном направлении. В ответ на действия военных недовольные жители Хартума перекрыли ряд городских улиц. Переворот осудил генсек ООН Антониу Гутерриш. Он призвал освободить Хамдука и других официальных лиц.