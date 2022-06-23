«Главная угроза»: Пушков про роль НАТО в мире Пушков назвал НАТО главной угрозой в мире за последние 30 лет

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Сенатор Алексей Пушков заявил в своём Telegram-канале, что НАТО за последние 30 лет стала главной угрозой в мире. Так он прокомментировал заявление американских политиков о том, что для Альянса Россия является «первоочередной угрозой». Парламентарий перечислил несколько крупных конфликтов в мире, которые были инициированы странами Североатлантического альянса.

Для НАТО отовсюду якобы — одни угрозы. Но дело в том, что вот уже 30 лет, как миру угрожают прежде всего сам Альянс и входящие в него страны, — написал Пушков.

Он напомнил про войны в Югославии, Ираке, Ливии и Афганистане, а также про попытку сместить Башара Асада в Сирии и Николаса Мадуро в Венесуэле. Сенатор не забыл упомянуть и «военное освоение» Украины со стороны НАТО.

Британский журналист Эндрю Теттенборн в своей статье для The Spectator ранее заявил, что Франция и Германия решили оставить Украину наедине с Россией, чтобы страны выбрали наиболее оптимальный вариант развития событий в сложившейся ситуации. Он добавил, что ведущие европейские страны решили наблюдать за этим процессом со стороны.

В материале также сказано, что страны Европы разделились во мнениях в вопросе поддержки Киева. В качестве аргумента публицист указал на данные исследования Европейского совета по международным отношениям, которые показали, что большая часть французов и немцев выступают за немедленное мирное урегулирование между Россией и Украиной.