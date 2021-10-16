Главком ВСУ Залужный назвал способ восстановить суверенитет Украины

Восстановить государственный суверенитет Украины на всей её территории поможет «казацкая и повстанческая кровь». Об этом заявил главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный, говорится в Facebook-аккаунте Генштаба страны. Речь Залужного была приурочена ко Дню украинского казачества в городе Чигирин.

Эти праздники напоминают нам о преемственности наших военных традиций. Защитники и защитницы Украины восьмой год подряд держат российскую агрессию. Мы стали надёжным щитом Европы. Казачья и мятежная кровь в наших жилах ведёт нас только вперёд — к победе! — подчеркнул он.

Залужный также добавил, что высшее проявление патриотизма — это готовность умирать и убивать за свою землю.

Ранее бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Запад для успешного противостояния России должен продемонстрировать единство и не поддаваться на «газовый шантаж Кремля». Он подчеркнул, что Киев, выступая против Москвы, «защищает не только свою свободу, а и свободу Европы, свободу стран — членов НАТО».