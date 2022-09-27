Главком ВСУ признал заслуги начальника российского Генштаба Главком ВСУ Залужный назвал начальника Генштаба РФ Герасимова «умнейшим из людей»

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Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный признался, что вырос на российской военной доктрине и учился военной науке у главы российского Генштаба Валерия Герасимова. По слова украинского военачальника, он хранит собрание сочинений российского коллеги. Об этом Залужный рассказал в интервью Time.

Я вырос на российской военной доктрине и до сих пор считаю, что вся военная наука находится в России. Я учился у Герасимова. Я читал все, что он когда-либо писал. Он умнейший из людей, — сказал Залужный.

Он также добавил, что хранит у себя в кабинета собрание сочинений главы генштаба РФ. При этом Залужный отметил, что сам стремится уйти в руководстве ВСУ от российских и советских стандартов, внедряя элементы управления, принятые в войсках НАТО.

Ранее Валерий Залужный и бывший командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ, первый замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Михаил Забродский высказали мнение, что боевые действия на Украине продолжатся и в будущем году. Они добавили, что в 2023 году материальной основой украинского сопротивления должна оставаться значительная по объемам военно-техническая помощь стран-партнеров.