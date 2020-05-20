Глава Всемирного банка предрёк нищету 60 миллионам человек

https://static.news.ru/photo/b63b0a0c-9a3a-11ea-ab1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Galina Barbieri/Global Look Press

Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс предрёк состояние крайней бедности 60 млн человек в мире. На сегодня в состоянии «крайней бедности» находятся люди с достатком $1,9 в день и ниже.

Всемирный банк из-за пандемии коронавируса прогнозирует мировой экономике глубокую рецессию.

Семьи потеряли своих близких, миллионы рабочих мест и средств к существованию потеряны, системы здравоохранения находятся под огромным прессом во всем мире, — цитирует главу ВБ Reuters.

Для того, чтобы вернуться к росту, банк, со своей стороны, должен быстро реагировать на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, предоставление поддержки бедным слоям населения.

Для этого банк обязуется выделить $160 млрд в течение 15 месяцев наиболее уязвимым странам. Но этих усилий будет недостаточно, поэтому финансист призвал сделать пожертвования как отдельных лиц, так и организации, правительства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Анатолий Чубайс считает, что количество бедных после пандемии может резко вырасти. Причём, коснётся это не только России, но и всего мира.