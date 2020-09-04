Глава ВОЗ полагает, что самоизоляции из-за COVID можно избежать в будущем

https://static.news.ru/photo/01b82bc4-ef11-11ea-9b04-fa163e074e61_660.jpg Тедрос Аданом Гебрейесус Фото: twitter.com/

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что при целенаправленной борьбе с коронавирусной инфекцией, мир может избежать возвращения к режиму самоизоляции, а также избежать введения жёстких ограничительных мер.

При наличии правильного сочетания целенаправленных и выверенных мер можно избежать самоизоляции в дальнейшем, — привели слова главы ВОЗ в РБК.

Он отметил, что режим самоизоляции нанёс серьёзные последствия почти для всех стран. Однако многие уже смогли открыть границы и в то же время готовы быстро среагировать на угрозу распространения коронавируса.

Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что ВОЗ поддерживает открытие границ и обществ, восстановление экономики.

Из обязательных ограничительных мер он назвал: защиту уязвимых групп населения, запрет на массовые мероприятия, а также развитие системы здравоохранения.

Как писал NEWS.ru ранее, помощник главы Всемирной организации здравоохранения по стратегическим инициативам Раньери Гуэрра считает, что второй волны коронавирусной инфекции можно избежать. Он заявил также, что с началом учебного года рост случаев заражений неизбежен.