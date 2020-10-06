Глава ВОЗ: к концу года мир может получить вакцину от коронавируса

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус выразил надежду, что к концу 2020 года будет готова вакцина от COVID-19.

Глава ВОЗ коснулся темы вакцинации на специальной сессии Исполнительного комитета организации, передаёт «Интерфакс».

Нам понадобятся вакцины, и надеюсь, что к концу года у нас будет вакцина. Надежда есть, — подчеркнул Гебрейесус.

В августе в России зарегистрировали препарат «Спутник V» — первую в мире вакцину от коронавируса. На момент регистрации вещество прошло две фазы клинических исследований, в настоящее время вакцину испытывают на добровольцах. В других государствах в последней фазе изучения находятся ещё несколько разновидностей вакцин.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что почти всё руководство Министерства обороны опробовало на себе российскую вакцину от COVID-19, писал NEWS.ru.