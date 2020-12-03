Глава украинского МИД назвал приоритеты Крымской платформы

https://static.news.ru/photo/c5632ee0-35a5-11eb-9279-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба озвучил пять приоритетных направлений в «работе» с Крымом. Министр провёл в рамках очередного заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ отдельное мероприятие — «Международный ответ на оккупацию Крыма: следующие шаги».

Первым в рамках так называемой Крымской платформы Кулеба обозначил безопасность, включая «свободу мореплавания». Второе направление — обеспечение эффективности санкций против «государства-агрессора», подразумевая Россию.

В-третьих, защита прав человека и международного гуманитарного права. В-четвёртых, защита образовательных, культурных, религиозных прав. В-пятых, преодоление негативного влияния временной оккупации Крыма на экономику и окружающую среду, — приводит слова министра пресс-служба ведомства.

В мероприятии приняли участие более 150 делегатов, среди которых были представители внешнеполитических ведомств Литвы, Турции, Польши, Грузии, США, Австрии и других.

Кулеба ещё раз заявил, что Украина будет приветствовать участие лидеров стран, которые приняли участие в сегодняшнем Совете, в учредительном саммите Крымской платформы в следующем году.

Крымская платформа — это новый формат отношений, инициированный Украиной с целью повышения международного реагирования на «оккупацию Крыма». Киев предполагает, что платформа будет действовать на нескольких уровнях, начиная от глав государств, заканчивая экспертной сетью.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Раде создали межфракционное депутатское объединение «Крымская платформа». Об этом сообщил спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков. Сопредседателями этого объединения были избраны депутаты от различных партий.