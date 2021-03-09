Глава СВР Нарышкин: Вашингтон недоволен правящей партией Грузии

Соединённые Штаты Америки привыкли полностью контролировать действия грузинских властей, а сейчас Вашингтон недоволен стремлением партии «Грузинская мечта» к самостоятельности, заявил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.
Глава СВР в сообщении на сайте ведомства
Дальнейшая линия Белого дома в отношении Тбилиси будет определяться готовностью грузинского руководства точно следовать американским указаниям, — подчеркнул директор СВР.
Пример Грузии наглядно свидетельствует, что американская поддержка лишает правящие круги других государств возможности проводить самостоятельную политику, указал Нарышкин.
18 февраля глава правительства Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за конфликта со своим окружением, вызванного задержанием оппозиционного политика Ники Мелии. Гахария считал, что этот шаг взорвёт и так напряжённую ситуацию в стране. МВД приостановило процесс задержания Мелии после заявления премьера об уходе с поста. На место Гахарии правящая партия «Грузинская мечта» выдвинула министра обороны Ираклия Гарибашвили. 22 февраля он официально стал премьер-министром. 23 февраля спецназ задержал Мелию.
Как писал NEWS.ru, грузинская оппозиция объявила о начале бессрочной акции протеста с требованием проведения досрочных парламентских выборов, а также освобождения Мелии.