Директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс заявила, что у Украины нет биологического и ядерного оружия. По её словам, в этой стране работает более 12 биолабораторий. Помощь в исследованиях Соединённые Штаты Америки оказывали Киеву только в контексте биозащиты, пишет РИА Новости.

На Украине работает более 12 биолабораторий. <...> Я думаю, правительство США предоставляет помощь или по крайней мере в прошлом предоставляло в контексте биобезопасности, — сказала она.

Хэйнс отрицательно ответила на вопрос о том, можно ли считать наличие биолабораторий на Украине доказательством того, что в этой стране создают биологическое оружие. Она отметила, что исследования, о которых сообщалось ранее, и наличие лабораторий никак не взаимосвязаны. По словам главы Нацразведки, Украина не преследует цель создания биологического или ядерного оружия.

Мы не видели доказательств этому, — сказала она.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в биолабораториях, созданных и финансируемых США на Украине, проводились опыты с коронавирусом летучих мышей. Он подчеркнул, что целью этих и других исследований было создание механизма скрытого распространения смертоносных заболеваний.